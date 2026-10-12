Taylor tra Lazio e Olanda: il post che riassume le ultime settimane - FOTO

12.10.2026 11:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Taylor tra Lazio e Olanda: il post che riassume le ultime settimane - FOTO

Kenneth Taylor è uno dei protagonisti principali della Lazio di Gennaro Gattuso. Il centrocampista olandese ha voluto riassumere in un post su Instagram le ultime settimane vissute tra Lazio, Nazionale olandese e vita privata. Ciò che emerge particolarmente è il legame che sembra essersi creato con Nuno Tavares. Di seguito il post social dell'ex Ajax.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.