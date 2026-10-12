Como, Diao punge la Roma e ironizza: "Neanche fallo...". Cos'è successo
12.10.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Diao rompe il silenzio. Dopo Como-Roma, il classe 2005 ha pubblicato un post su Instagram condividendo il video del fallo non fischiato di Wesley su di lui. Il brasiliano ha rischiato l'espulsione, ma invece è stato ammonito il senegalese per proteste. “Neanche fallo…”, ha scritto lui stesso con una faccina che ride, ironizza sulla decisione di campo dell'arbitro Fabbri.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.