Como, Diao punge la Roma e ironizza: "Neanche fallo...". Cos'è successo

12.10.2026 10:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Como, Diao punge la Roma e ironizza: "Neanche fallo...". Cos'è successo
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Diao rompe il silenzio. Dopo Como-Roma, il classe 2005 ha pubblicato un post su Instagram condividendo il video del fallo non fischiato di Wesley su di lui. Il brasiliano ha rischiato l'espulsione, ma invece è stato ammonito il senegalese per proteste. “Neanche fallo…”, ha scritto lui stesso con una faccina che ride, ironizza sulla decisione di campo dell'arbitro Fabbri.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.