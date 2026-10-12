Lazio, De Grandis: "Mi piace come comunica Gattuso, non si nasconde"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella puntata del Club su Sky Sport il giornalista Stefano De Grandis ha parlato del primato in classifica della Lazio insieme all’Inter dopo 6 giornate, partendo da un commento sul momento di Mandas: "Ci sono delle parate, come quella sul colpo di testa di Dany Mota in cui io non me l’aspetto che ci arrivi, perché la palla è molto bassa e lui è velocissimo ad andare. Tra i pali sta facendo una stagione pazzesca".

Grandi lodi merita il lavoro di Rino Gattuso: "A me piace la comunicazione, nel senso che quando viene a fare l’intervista non si crogiola del fatto che è primo in classifica, ma mette in evidenza che la Lazio deve migliorare, che non sa gestire e deve farlo. Contro il Monza ha avuto, se mi permetti, gli undici minuti dello scemo, che sono gli stessi che ha avuto contro il Milan, solo che nel Milan c’erano Moreira e Pulisic e se tu li vai a vedere dal 45’ al 56’ con un uomo in più contro una squadra che così forte non è ha avuto quattro occasioni da gol contro. Per una squadra che è prima in classifica, vince 2-0 ed è in superiorità numerica può essere un problema. Gattuso non si nasconde, non dice di aver avuto un piccolo calo ma poi ci siamo ripresi, dice che deve lavorare da quel punto di vista".