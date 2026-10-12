Lazio - Monza, si sblocca Pinamonti: le pagelle dell'attaccante
12.10.2026 12:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Non solo Tavares, è arrivata la prima rete in biancoceleste anche per Andrea Pinamonti. L'attaccante è entrato in campo negli ultimi quindici minuti e alla prima palla buona è riuscito subito a metterla in rete, riscattando gli errori nelle partite precedenti.
Di seguito le sue pagelle nei vari quotidiani:
IL CORRIERE DELLO SPORT - 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5
IL MESSAGGERO - 7
IL TEMPO - 6.5
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.