Lazio - Monza, si sblocca Pinamonti: le pagelle dell'attaccante

12.10.2026 12:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio - Monza, si sblocca Pinamonti: le pagelle dell'attaccante

RASSEGNA STAMPA - Non solo Tavares, è arrivata la prima rete in biancoceleste anche per Andrea Pinamonti. L'attaccante è entrato in campo negli ultimi quindici minuti e alla prima palla buona è riuscito subito a metterla in rete, riscattando gli errori nelle partite precedenti. 

Di seguito le sue pagelle nei vari quotidiani: 

IL CORRIERE DELLO SPORT - 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5
IL MESSAGGERO - 7
IL TEMPO - 6.5

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.