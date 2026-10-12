Lazio, Rambaudi dopo il Monza: "Noslin migliora, il gol di Pinamonti..."
Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria dei biancocelesti contro il Monza. Di seguito le sue parole:
“Primo tempo straordinario, bello. C’erano tutti gli ingredienti: tecnica, tattica, fisico, mentalità. Alcuni giocatori sono cresciuti in maniera pazzesca. Poi il calcio cambia per dei particolari, calcoliamo che si viene da una sosta lunga quindi a livello fisico ci può stare risentirne, inoltre prendi il gol in avvio ripresa quindi pure a livello mentale puoi accusarlo.
Questa squadra deve maturare in fretta nel gestire alcune situazioni, senza perdere palle facili. La loro rete è stata una casualità, ma si è fatta molta confusione nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Ad ogni modo, bene il risultato, come con il Milan un primo tempo stellare, forse anche meglio ieri della gara contro i rossoneri.
Noslin ha fatto una gran partita. A sinistra bene come sempre, forse solo Taylor ha un po’ faticato, ma bene tutti. Pinamonti? Sappiamo che lui dentro l’area è bravo a sfruttare le occasioni, però non va sminuita la prestazione di Noslin. La forza di questa squadra è il migliorarsi. Il gol può dare fiducia a Pinamonti, ma Noslin sta migliorando partita dopo partita per ciò che chiede l’allenatore, la squadra, per come è funzionale. Entrambi saranno importanti, anche subentrando, questo deve essere chiaro”.