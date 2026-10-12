Lazio, Gattuso aspetta anche Marusic: le ultime verso la Juve
12.10.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Settimana di speranza. Dita incrociate per Gattuso, che nei prossimi giorni aspetta di ritrovare tutti gli indisponibili in vista della gara contro la Juventus. Tra questi c’è Marusic, ai box dalla prima giornata di campionato contro il Bologna. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino si sottoporrà a un controllo strumentale per capire le sue condizioni. Voleva provare a rientrare contro il Monza, ma è stato costretto a rallentare. Ora ci riprova per essere almeno tra i convocati. Lo stesso discorso vale per Rovella; c’è più ottimismo, invece, per Cancellieri, che da mercoledì mattina dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo ed essere a disposizione di Gattuso domenica prossima.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.