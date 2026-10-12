Lazio, Tavares esulta per il gol: "Il primo è sempre speciale" - FOTO
12.10.2026 11:30 di Simone Locusta
Nuno Tavares rompe il digiuno e trova finalmente il suo primo gol con la maglia della Lazio, a più di due anni dall'inizio della sua avventura in biancoceleste. Il terzino portoghese lo fa nella cornice dello stadio Olimpico, sbloccando la sfida contro il Monza con una splendida conclusione mancina dalla distanza, sulla quale Tornqvist non può nulla. Una rete speciale, che il calciatore ha voluto celebrare anche sui social, affidando a poche parole tutta la sua gioia: "Il primo é sempre speciale".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.