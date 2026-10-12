Lazio, Caressa: "Gattuso sta ricreando armonia, con Mandas parte da 1-0"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la puntata del Club su Sky Sport, Fabio Caressa ha snocciolato una serie di numeri sulle prime 6 giornate di campionato della Lazio: "È una squadra intensa, nei dati fisici è avanti in parecchie statistiche, negli sprint, nelle corse ad alta velocità, nelle accelerazioni, nelle decelerazioni, nelle corse ad alta velocità dei secondi tempi quando sembra che cali, come successo con il Milan e con il Monza. C’è un’altra spiegazione importante di quello che sta facendo la Lazio perché Mandas ha dei numeri pazzeschi, h evitato 4,10 gol in 6 giornate, praticamente fa partire la sua squadra 1-0".

Un punto anche sul lavoro di Rino Gattuso: "Poi ci sono altri elementi, Rino Gattuso ha risollevato Nuno Tavares, che cercavano di mandare via in tutti i modi, Noslin sembrava non dovesse mai giocare. Ha risollevato un sacco di giocatori e sta creando un ambiente, che ricordiamo a inizio stagione era difficilissimo, ricreando armonia all’interno e sta ottenendo il 200%. Rino si è sempre espresso al massimo quando ha avuto situazioni complicate da prendere di petto".