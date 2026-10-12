Como, Fabregas risponde a Gasperini: "Manca un rosso a Wesley!"

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Dopo il pareggio contro la Roma, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa. In particolare ha parlato dell'episodio che ha cambiato la partita, relativo all'espulsione di Malen nel secondo tempo, rispondendo a Gasperini. Di seguito le sue parole.

"Gasperini ha detto che Malen aveva subito fallo prima? Questa è un'opinione personale e la rispetto. Venire qua dopo una partita del genere è una cosa bruttissima. Tu dici la tua e gli altri hanno un'opinione diversa. A me hanno espulso per una giocata brutta una volta, come questa. Se la giocata è ferma e ha fatto così, è espulsione. Poi per me c'era l'espulsione chiarissima di Wesley su Diao: non ci arrivava mai Ndicka. Sono tante e diverse opinioni. Meglio stare zitto per non portare polemiche".