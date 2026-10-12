Lazio-Monza, Tavares trova il suo primo gol: le sue pagelle
12.10.2026 09:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Dopo due stagioni, diversi assist e tanti tentativi, ecco che finalmente Nuno Tavares ha trovato la prima rete in maglia biancoceleste. Un siluro da 29 metri che è diventato il gol segnato da più lontano dai tempi di Acerbi contro il Torino nel 2019. Gol a parte, il terzino è stato protagonista di un'ottima prestazione per un'ora di gioco, prima di calare nel secondo tempo insieme a tutta la squadra.
Queste le sue pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - 7
GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5
IL MESSAGGERO - 7.5
IL TEMPO - 7
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.