Juve-Lazio, precedenti negativi e la trasferta è tabù: i numeri
Si avvicina la settima giornata di Serie A per la Lazio, che domenica 18 ottobre alle 20:45 sarà ospite all’Allianz Stadium della Juventus di Spalletti per cercare di confermare la testa della classifica dopo aver chiuso da imbattuta le prime sei gare del campionato.
Non sorride alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti: in 198 gare andate in scena la Lazio ha portato a casa appena 50 vittorie, 46 pareggi e ben 102 sconfitte. Ancor più netto poi il bilancio considerando solo le gare giocate in casa della Juventus: in 101 match sono arrivate 16 vittorie biancocelesti, 23 pareggi e 62 sconfitte.
L’ultimo precedente risale al pari esterno per 2-2 dell’8 febbraio 2026. Più in generale la Lazio ha uno score incoraggiante negli ultimi precedenti contro la Juventus, con una vittoria e due pareggi negli ultimi tre incroci.