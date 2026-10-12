Como, Fabregas rivela: "Ho studiato Inzaghi per affrontare Gasperini"

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Dopo la sfida tra Como e Roma, terminata sul risultato di 0-0, il tecnico Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn rivelando il modo in cui ha preparato la partita. Lo spagnolo ha spiegato di aver studiato Simone Inzaghi, ex allenatore di Lazio e Inter, per sfidare Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La scelta di Caqueret? Alcune volte i giocatori meritano qualcosa. Indipendentemente dalla tattica, il giocatore doveva giocare dal 1': da lì, abbiamo costruito la struttura per fare male all'altra squadra, lui non è in lista Champions. Si è allenato molto bene e dovevo metterlo. Secondo me la squadra che ha fatto più male a Gasperini è l'Inter di Simone Inzaghi: da lì inizi a snocciolare e a studiare alcuni aspetti".