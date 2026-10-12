FIGC | Malagò: "Modestamente mi aspetto che la Serie A mi ricandidi"
12.10.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A margine dei Collari d'Oro al CPO Giulio Onesti di Roma, Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha parlato ai microfoni dei media presenti su quello che farà la Serie A rispetto alla sua futura candidatura. Di seguito le sue dichiarazioni: "Credo sia giusto siano loro a deciderlo, avranno un'assemblea il 16 e credo sia doveroso che siano loro a deciderlo. Io modestamente me lo aspetto (che lo ricandidino, ndr)".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.