Roma, Malen squalificato: salta il Napoli? Attesa per la decisione
12.10.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Malen da rosso contro il Como. L’arbitro Fabbri non ha avuto dubbi, espellendo l’attaccante della Roma dopo il fallo su Kaiki. Ora l’olandese salterà la prossima gara di campionato contro il Genoa, in attesa del Giudice Sportivo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si attende il referto alla fine della sesta giornata: Malen rischia fino a tre partite di squalifica, che poi diventerebbero due per condotta violenta. In questo caso salterebbe la sfida contro il Napoli di Allegri. Gasperini aspetta e incrocia le dita.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.