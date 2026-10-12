Lazio, Belahayne esulta: "Ritorno al lavoro, si continua!" - FOTO
12.10.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Esultanza social per Reda Belahyane. Il centrocampista della Lazio ha pubblicato su Instagram una serie di foto dopo l'ultima vittoria all'Olimpico contro il Monza, in cui è stato nuovamente protagonista come nelle prime cinque giornate di campionato. "Ritorno al lavoro riuscito. Si continua!", ha scritto. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.