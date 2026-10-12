Lazio, Piscedda: "Mandas ha fatto parate importanti. Difesa? Non riesco a..."

L'ex biancoceleste Massimo Piscedda è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la sfida tra Lazio e Monza, vinta 3-1 dagli uomini di Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole:

"Prima frazione davvero meravigliosa, poi nella ripresa la Lazio si è seduta e l’avversario ha preso coraggio; anche se erano in inferiorità numerica hanno iniziato a crederci, anche perché al Lazio, soprattutto dietro, era un po’ in confusione. Sul 2-1 Mandas ha fatto parate importanti. Il possesso palla quando sei sul 2-0 è utilissimo, anche se non finalizzi passa il tempo. Alcuni difensori devono essere più attenti.

La coppia centrale? Ancora non riesco ad individuare quella titolare, tutti più o meno si equivalgono e non c’è nessuno veloce. Bisogna ragionare meglio sulle situazioni. Un difensore lento a livello di corsa ci sta, basta essere veloce di pensiero, come magari era Romagnoli. I grandi difensori sono questi, quelli che ragionano rapidamente".