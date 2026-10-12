La Lazio vince, Mandas è ancora decisivo: i suoi voti contro il Monza
12.10.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Un’altra partita da gigante. Mandas ancora provvidenziale per la Lazio, come nelle prime cinque giornate. Il portiere greco è stato protagonista anche contro il Monza, aiutando la squadra di Gattuso a portare a casa la vittoria. I quotidiani lo esaltano: è senza dubbio tra i migliori in campo. Di seguito i suoi voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 7;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7;
IL MESSAGGERO - Mandas 7;
IL TEMPO - Mandas 6.5;
LA REPUBBLICA - Mandas 7;
IL CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7;
TUTTOSPORT - Mandas 7.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.