La Lazio vince, Mandas è ancora decisivo: i suoi voti contro il Monza

12.10.2026 14:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Lazio vince, Mandas è ancora decisivo: i suoi voti contro il Monza

RASSEGNA STAMPA - Un’altra partita da gigante. Mandas ancora provvidenziale per la Lazio, come nelle prime cinque giornate. Il portiere greco è stato protagonista anche contro il Monza, aiutando la squadra di Gattuso a portare a casa la vittoria. I quotidiani lo esaltano: è senza dubbio tra i migliori in campo. Di seguito i suoi voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 7;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7;

IL MESSAGGERO - Mandas 7;

IL TEMPO - Mandas 6.5;

LA REPUBBLICA - Mandas 7;

IL CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7;

TUTTOSPORT - Mandas 7.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.