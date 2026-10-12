Serie A | Sarri e Abate ospitano le ultime due gare: il programma

12.10.2026 14:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Serie A | Sarri e Abate ospitano le ultime due gare: il programma
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Mancano soltanto due partite al termine della sesta giornata di Serie A. Il programma di oggi si aprirà alle 18:30 con Atalanta - Venezia, una sfida importante per entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per la classifica. In serata, alle 20:45, spazio invece a Torino - Udinese, ultimo appuntamento del turno.

ATALANTA - VENEZIA (Ore 18:30)

TORINO - UDINESE (Ore 20:45)

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.