Serie A | Sarri e Abate ospitano le ultime due gare: il programma
12.10.2026 14:30 di Simone Locusta
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Mancano soltanto due partite al termine della sesta giornata di Serie A. Il programma di oggi si aprirà alle 18:30 con Atalanta - Venezia, una sfida importante per entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per la classifica. In serata, alle 20:45, spazio invece a Torino - Udinese, ultimo appuntamento del turno.
ATALANTA - VENEZIA (Ore 18:30)
TORINO - UDINESE (Ore 20:45)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.