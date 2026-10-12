Lazio, parla Piccari: "Ambiente turbolento, Gattuso ha riportato il calcio"
12.10.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il direttore Marco Piccari è intervenuto a TMW Radio per parlare della vittoria della Lazio contro il Monza. In particolare si è soffermato sul lavoro di Gattuso fin qui: il tecnico ha portato la squdra biancoceleste al primo posto in classifica, a pari merito con l'Inter. Di seguito le sue parole: "L'ho detto già tempo fa, per quanto Gattuso non sia il mio allenatore preferito lo ringrazio per aver riportato in questo ambiente turbolento la possibilità di poter parlare di calcio. Questo allenatore, che non è uno dei più sostenuti dalla critica, è tornato a far parlare di pallone. Oltretutto la Lazio gioca anche un bel calcio, per me ha vinto a prescindere".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.