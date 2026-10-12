Lazio, Gattuso batte il Monza ed è primo in classifica: le sue pagelle

12.10.2026 16:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso batte il Monza ed è primo in classifica: le sue pagelle
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RASSEGNA STAMPA - Gattuso promosso, di nuovo. Partenza da urlo della Lazio, che batte il Monza alla sesta giornata ed è prima in classifica a pari merito con l’Inter. Il tecnico è stato esaltato da tutti i quotidiani, vista la prestazione della squadra: primo tempo perfetto, da rivedere il secondo. Ma alla fine la vittoria è arrivata. Di seguito i suoi voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Gattuso 7;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Gattuso 6,5;

IL MESSAGGERO - Gattuso 7,5;

IL TEMPO - Gattuso 7;

LA REPUBBLICA - Gattuso 7;

IL CORRIERE DELLA SERA - Gattuso 7;

TUTTOSPORT - Gattuso 7.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.