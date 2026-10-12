Lazio, Gattuso sfida Spalletti: i precedenti col tecnico della Juve

Si avvicina un nuovo confronto in panchina tra Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti. I due si affronteranno domenica 18 ottobre alle ore 20:45 nella gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Il tecnico biancoceleste ha già affrontato infatti l’allenatore della squadra bianconera in passato.

Bilancio negativo contro Spalletti per l’attuale allenatore della Lazio nei quattro precedenti tra il tecnico della Juventus e Gennaro Gattuso per quanto riguarda gli incroci in panchina.

Nelle quattro sfide andate in scena tra Gattuso e Spalletti il bilancio è di una vittoria per il tecnico della Lazio, due sconfitte e un pareggio. Proprio nel primo confronto Gattuso è riuscito a portare a casa il successo nel derby tra Milan e Inter, quindi un pareggio e due sconfitte negli ultimi due incroci.