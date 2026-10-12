Lazio, Gattuso sfida Spalletti: i precedenti col tecnico della Juve

12.10.2026 17:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso sfida Spalletti: i precedenti col tecnico della Juve

Si avvicina un nuovo confronto in panchina tra Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti. I due si affronteranno domenica 18 ottobre alle ore 20:45 nella gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Il tecnico biancoceleste ha già affrontato infatti l’allenatore della squadra bianconera in passato.

Bilancio negativo contro Spalletti per l’attuale allenatore della Lazio nei quattro precedenti tra il tecnico della JuventusGennaro Gattuso per quanto riguarda gli incroci in panchina.

Nelle quattro sfide andate in scena tra Gattuso e Spalletti il bilancio è di una vittoria per il tecnico della Lazio, due sconfitte e un pareggio. Proprio nel primo confronto Gattuso è riuscito a portare a casa il successo nel derby tra Milan e Inter, quindi un pareggio e due sconfitte negli ultimi due incroci.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.