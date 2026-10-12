Garbo: "La Lazio gioca bene, ma aspettiamo squadre più importanti..."
12.10.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, attualmente prima in classifica insieme all'Inter (16 punti). Di seguito le sue dichiarazioni: "Prendo nota di quello che sta facendo la Lazio, che gioca bene e che ha vissuto un grande avvio, anche se fra le squadre di rango finora ha incontrato solo il Milan. Il lavoro di Gattuso è fuori di discussione, dico solo di aspettare verifiche contro squadre più importanti".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.