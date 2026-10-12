Sion, Degennaro: "Gattuso ora è un allenatore più maturo. Agli inizi..."

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"Tra sette-otto anni Gattuso sarà un riferimento a livello mondiale", disse una decina di anni fa Christian Constantin, storico presidente del Sion. Quelle parole sono tornate d'attualità con la Lazio in vetta al campionato insieme all'Inter. Al tempo, nel 2013, Rino è stato l'allenatore-giocatore del club svizzero per un mese, immediatamente dopo il suo ritiro. A ricostruire il suo percorso è stato Marco Degennaro, direttore generale proprio del Sion, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Gattuso passò dal campo alla panchina in neanche una settimana. Ovviamente non fu semplice, ma anche da allenatore Rino ha sempre avuto la stessa grinta, la stessa voglia e lo stesso spirito che avevamo visto da giocatore. Oggi è un allenatore diverso, molto più maturo e con grandi esperienze alle spalle".

"Il presidente aveva ragione, i segnali che mandava Rino erano chiari già dai tempi del Sion. Gattuso era venuto per giocare e avrebbe voluto programmare meglio il suo cambio di ruolo, in realtà però da noi stava già facendo l'allenatore dal campo. Questo, grazie alla sua esperienza, leadership e determinazione. Rino è una grande persona, io stesso ho imparato molto da lui".