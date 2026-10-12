NEWS | Davide Iacopini, l'attore è grave: è stato operato di nuovo d'urgenza
12.10.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Versa ancora in condizioni critiche Davide Iacopini. Venerdì sera l’attore ha infatti avuto un repentino aggravamento clinico che ha costretto i medici del San Camillo a riportare d’urgenza Iacopini sotto i ferri per un nuovo intervento di neurochirurgia. Sebbene l’operazione sia riuscita le condizioni dell’artista rimangono... <<< DAVIDE IACOPINI >>>
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