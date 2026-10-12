Lazio | Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici: Gattuso e Frattesi tra i vincitori
Il 19 ottobre tornano i Premi Nazionali ed Internazionali "Manlio Scopigno" e "Felice Pulici" (stagione 2025/2026). Al Salone d’Onore del Coni a Roma, alle 11, si svolgerà la 25ª edizione della cerimonia: tra i premiati anche il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso e il centrocampista della Lazio Davide Frattesi. Di seguito l'elenco completo di tutti i vincitori.
Elenco Completo Vincitori Premi Manlio Scopigno
• Miglior allenatore di Serie A: Cesc Fàbregas (Como)
• Miglior allenatore di Serie A (ex aequo): Cristian Chivu (F.C. Inter)
• Miglior giocatore di Serie A: Donyell Malen (A.S. Roma)
• Miglior allenatore di Serie B: Massimiliano Alvini (Frosinone)
• Miglior allenatore di Serie B : Giovanni Stroppa (Venezia Calcio)
• Miglior giocatore di Serie B: Joel Pohjanpalo (U.S. Palermo)
• Manager of the Year: Pantaleo Corvino (Lecce)
• Miglior direttore settore giovanile: Valentino Angeloni (A.C.F. Fiorentina)
• Miglior allenatore settore giovanile: Mattia Scala (A.S. Roma).
• Presidente dell’anno: Mirvan Suwarso (Como).
• Miglior attaccante di Serie A “ Luigi Riva a Lautaro Martinez (F.C. Inter)
Vincitori Premi Nazionali Felice Pulici
• Miglior portiere Serie A: Mile Svilar (A.S. Roma)
• Miglior portiere Serie B: Filip Stankovic (Venezia)
Premio SPECIALE MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI PER L’IMMAGINE DELL’ITALIA NEL MONDO
• RINO GATTUSO (CAMPIONE DEL MONDO 2006)
• MARCO MATERAZZI (CAMPIONE DEL MONDO 2006)
• ANDREA SONCIN (C.T. NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE)
• SILVIO BALDINI (C.T. NAZIONALE ITALIANA UNDER 21)
• MAURIZIO VISCIDI (COORDINATORE NAZIONALI GIOVANILI IATALIA)
PREMIO SCOPIGNO CUP HALL OF FAME – DAVIDE FRATTESI (S.S. LAZIO)
Premio Giornalistico Manlio Scopigno
• Alla Carriera: Massimo De Luca
• Ufficio Stampa: Luigi Crippa (F.C. Internazionale)
• Stampa : Francesco Saverio Intorcia (La Repubblica)
• Televisione: Monica Bertini (Sport Mediaset) – Tiziana Alla (Rai Sport)
• Radio: Massimo Barchiesi (Rai Radio 1 Sport) – Leo Di Bello (RDS)
• Bordo Campo: Marco Nosotti (Sky Sport) – Eleonora Incardona (DAZN)
• Commento Tecnico: Andrea Stramaccioni (Rai Sport)
• Telecronista: Riccardo Trevisani (Sport Mediaset)
• Social: Fabrizio Biasin