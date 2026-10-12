Lazio-Monza, Isaksen in versione ‘Danimarca’: le sue pagelle dopo il gol
12.10.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - È tornato Gustav Isaksen. La parentesi positiva in nazionale l’ha galvanizzato e ora con la Lazio ha ripreso a segnare. È sua la rete del 2-0 contro il Monza: tiro a giro di sinistro molto preciso, su cui Tornqvist non ha potuto nulla. I quotidiani hanno esaltato la sua prestazione promuovendolo a pieni voti. Di seguito le sue pagelle.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 7;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 7;
IL MESSAGGERO - Isaksen 7,5;
IL TEMPO - Isaksen 6.5;
LA REPUBBLICA - Isaksen 7,5;
IL CORRIERE DELLA SERA - Isaksen 7;
TUTTOSPORT - Isaksen 7.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.