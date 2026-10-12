Lazio, Mandas entusiasta per la vittoria contro il Monza: il post sui social
12.10.2026 18:15 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
C'è anche Christos Mandas tra i protagonisti della vittoria della Lazio contro il Monza, che con le sue parate fondamentali e decisive ha permesso alla squadra biancoceleste di resistere ai momenti di difficoltà, contribuendo a far portare a casa altri 3 punti importantissimi. Il portiere greco prosegue a dare continuità alle sue prestazioni positive e ha festeggiato il quinto successo in campionato con un post su Instagram in cui si legge: "Risultato importante, continuiamo!!"
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.