Lazio, anche il Portogallo esalta il gol di Tavares - FOTO
12.10.2026 19:15 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Dopo la sua miglior partenza di sempre, e il record di cinque vittorie nelle prime sei partite di campionato, la Lazio può festeggiare anche per aver rivitalizzato Nuno Tavares. Il portoghese con Gattuso sembra aver ritrovato la sua forma migliore, e dopo le grandi prestazione offerte nell'avvio di stagione, ha sbloccato anche il suo lungo digiuno con la prima rete in biancoceleste che ha aperto il match contro il Monza. Ad esaltare il gol di Nuno c'è anche la Nazionale portoghese, che con un post sui social lo ha elogiato così: "Nuno Tavares segna nella vittoria della Lazio".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.