Lazio, il tifo organizzato annuncia: "Contro la Juve ci saremo!" - VIDEO
12.10.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Attraverso la rubrica 'Match Day' di Radio Laziale, il tifo organizzato della Lazio ha annunciato una novità importante in vista della prossima trasferta contro la Juventus. Di seguito il video e le dichiarazioni.
"Saremo presenti a Torino al gran completo. Avevamo pensato a una scenografia, ma purtroppo non la potremo fare perché i tifosi della Juventus non saranno presenti dall'altra parte, non ci è sembrato opportuno. Non potendo seguire la Lazio in casa, decidiamo di presenziare anche in questa trasferta che gli anni scorsi ha visto molte problematiche a livello di gestione dell'ordine pubblico e che ci aveva spinto a non andare".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.