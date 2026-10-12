Hernanes: "Lazio, hai superato ogni aspettativa. Però attenzione..." - VIDEO

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Il profeta Hernanes ha commentato sui suoi profili social la vittoria della Lazio ottenuta contro il Monza, ribadendo lo straordinario avvio di stagione dei biancocelesti, sottolineando però anche la necessità di porre la giusta attenzione durante le partite se si vuole dare continuità a quanto fatto finora. Di seguito le sue parole: "La Lazio ha sorpassato addirittura la Roma. State facendo un campionato straordinario e questo va riconosciuto. Avete superato tutte le aspettative, però voglio dirvi una cosa: non staccate la spina proprio adesso"

"Contro il Monza ho visto 5-10 minuti che mi hanno preoccupato. Eravate davanti 2-0 con un uomo in più, troppo facile vero? Però in quel momento lì il Monza ha creato 4-5 occasioni da gol, vi ha saltato con un uomo in meno. Non è normale. E quello è proprio il difficile, quando pensiamo che il difficile è passato: abbassiamo l'attenzione e la tensione, siamo meno presenti e reagiamo più lentamente e così perdiamo il controllo della gara. La partita sembra più facile ma poi rilassandoci la rendiamo più difficile. E questo vale anche per il campionato perché adesso tutti vi guardano, tutti fanno i complimenti, vi elogiano e si aspettano qualcosa in più da voi. Gli avversari si preparano per fermarvi. Restare lassù richiede continuità."

"Lazio, continuate con la fame e l'attenzione che vi ha portato fin qui. Godetevi quello che state costruendo, però non pensate che siete già arrivati. Il vantaggio sul tabellone ti permette di gestire la partita non di smettere di giocare. Attenzione!"

