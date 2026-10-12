Agostinelli: "Da tempo non vedevo una Lazio così bella. La sensazione..."
Ai microfoni di Radiosei, l'ex centrocampista Andrea Agostinelli ha parlato della vittoria della Lazio contro il Monza, analizzando la prestazione della squadra di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni.
“La Lazio è stata di una bellezza di gioco e di perfezione che da tanto tempo non vedevo. Sono davvero stati bravi, senza dimenticare l’opposizione dell’avversario. Il grande gol di Tavares nasce dalla libertà del portoghese di venire a giocare anche centralmente. Cosa che non avevo mai visto, una girandola di uomini in zone diverse del campo che mi piace".
"C’è un interscambio di ruoli interessante, oltre alla qualità del passaggio. Ho avuto la sensazione di una squadra completa, ora attendo quello che accadrà a Torino con la Juventus. Se dovesse vincere domenica cambierà ufficialmente il pensiero sull’obiettivo. Passerò da una squadra da ottavo-decimo posto ad una squadra che sicuramente entrerà nelle coppe”.