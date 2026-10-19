Lazio, un gigante in difesa con la Juve: le pagelle dei quotidiani esaltano Sutalo
19.10.2026 14:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Solido, roccioso, attento. Prestazione a tutto tondo per Josip Sutalo, capace anche di rimediare in autonomia a un proprio errore. L’unico, probabilmente, nella gara vinta dalla Lazio in casa della Juventus. Lo confermano anche le pagelle dei quotidiani, che sono un vero e proprio plebiscito per il croato.
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autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.