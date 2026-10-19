Lazio, nuovi esami per Gudmundsson: le ultime sulle sue condizioni

19.10.2026 09:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, nuovi esami per Gudmundsson: le ultime sulle sue condizioni
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RASSEGNA STAMPA - Archiviata la vittoria contro la Juventus, è ora di pensare alla sfida contro il Parma. Gattuso in questa settimana potrebbe riabbracciare gli infortunati Marusic, Rovella e Cancellieri, ma resta delicata, invece, la situazione di Gudmundsson.

Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante sarà sottoposto domani a nuovi controlli alla spalla sinistra. Oltre alla lussazione, gli accertamenti hanno evidenziato anche una piccola frattura, inizialmente non riportata nel primo bollettino della Lazio. Saranno gli esami a chiarire i tempi del suo recupero.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.