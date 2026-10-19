Lazio, Isaksen 'a giro' stende la Juve: le sue pagelle dei quotidiani
19.10.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Ancora Isaksen a Torino. Come l'anno scorso, il danese ha fatto di nuovo male alla Juventus. Punta Celik, si sposta la palla sul sinistro e poi calcia a giro, centrando l'angolino. Un gol bellissimo per l'esterno, il secondo consecutivo dopo quello realizzato al Monza quasi allo stesso modo. E i quotidiani ovviamente hanno esaltato la sua prestazione. Di seguito i voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 8.5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 8.5;
IL MESSAGGERO - Isaksen 8;
LA REPUBBLICA - Isaksen 7,5;
IL CORRIERE DELLA SERA - Isaksen 7,5;
TUTTOSPORT - Isaksen 7.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.