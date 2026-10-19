Lazio, Isaksen 'a giro' stende la Juve: le sue pagelle dei quotidiani

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RASSEGNA STAMPA - Ancora Isaksen a Torino. Come l'anno scorso, il danese ha fatto di nuovo male alla Juventus. Punta Celik, si sposta la palla sul sinistro e poi calcia a giro, centrando l'angolino. Un gol bellissimo per l'esterno, il secondo consecutivo dopo quello realizzato al Monza quasi allo stesso modo. E i quotidiani ovviamente hanno esaltato la sua prestazione. Di seguito i voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 8.5;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 8.5;

IL MESSAGGERO - Isaksen 8;

LA REPUBBLICA - Isaksen 7,5;

IL CORRIERE DELLA SERA - Isaksen 7,5;

TUTTOSPORT - Isaksen 7.