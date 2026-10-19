Garanzia Belahyane per la Lazio: le pagelle dei quotidiani dopo la Juve
19.10.2026 16:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Promosso a pieni voti anche dopo l’esame Juventus. Vive un momento d’oro Reda Belahyane, che contro i bianconeri ha portato a casa l’ennesima prestazione di alto livello di questo avvio di stagione con la maglia della Lazio. E i voti del giorno dopo lo confermano: di seguito le pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Belahyane 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Belahyane 7
IL MESSAGGERO - Belahyane 7
LA REPUBBLICA - Belahyane 7
IL CORRIERE DELLA SERA - Belahyane 6.5
TUTTOSPORT - Belahyane 7
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.