Lazio, clean sheet da top in Europa: solo un club ha fatto meglio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio ha chiuso la porta. Quattro clean sheet in sette partite di campionato per Mandas, che dopo Bologna, Genoa e Venezia (con un rigore parato) è riuscito a non subire gol anche contro la Juventus. In pochi hanno raggiunto il suo livello nei top cinque campionati europei. Il confronto con le altre big è impressionante: a parità di gare giocate, lo stesso dato ce l'hanno solo il Lorient, l'Athletic Bilbao e l'Arsenal; sempre a quattro clean sheet, ma con una giornata in meno, c'è invece il Borussia Dortmund. Meglio di tutti però ha fatto il Brighton con Veerbruggen in porta: ben 5 reti inviolate in 7 sfide di Premier League.