Piscedda: “La Lazio ha annichilito la Juve, Gattuso fa la differenza”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Massimo Piscedda. L’ex calciatore della Lazio ha commentato il successo dei biancocelesti contro la Juventus, queste le sue parole: “Gattuso ha avuto la capacità di portare i giocatori a buttarsi nel fuoco per lui. L’uomo Gattuso fa la differenza, al di là dell’aspetto tecnico e tattico. Gestione del gruppo ai massimi livelli. Poi la Lazio ha buoni giocatori, che rendono al massimo grazie anche all’allenatore”.

“La Lazio è una squadra che aggredisce tanto, che ieri ha ragionato molto di più rispetto a quanto fatto col Monza e quindi migliora nei propri errori. Gattuso sa gestire e ha conoscenze. Sutalo e Provstgaard? Mi hanno convinto. Ieri era una prova davvero importante, in uno stadio difficile, contro una squadra con blasone. La Lazio ha superato alla grande tutte queste difficoltà e ha annichilito una squadra a cui ora è rimasto solo il blasone; la Juventus non è più quella che conosciamo, la Lazio l’ha surclassata in ogni parte del campo e nei dettagli che fanno la differenza, come concentrazione, tecnica, tattica, forza mentale”.

“Di questa squadra mi piace il legame col tecnico. Mi piace lo spirito di questo gruppo. Tavares? Giocatore fortissimo. Ora sta al top perché ha la fiducia dell’allenatore. Non capisco la gente che si stupisce ora di come gioca, ha trovato un tecnico che lo mette nelle condizioni di esprimersi al meglio”.