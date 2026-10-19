Lazio, Garbo: "Lotito dovrebbe fare carte false per riportare i tifosi allo stadio"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha parlato della vittoria della Lazio contro la Juventus, soffermandosi sulla stagione che può fare la squadra di Gattuso. Di seguito le sue parole: "Quello che sta succedendo alla Lazio fa capire che noi opinionisti prendiamo più granchi dei pescatori, dato che all'inizio parlavamo di una squadra a rischio retrocessione. Non so dove potrà arrivare la Lazio, ma sta giocando un grande calcio".

"I tre gol contro la Juventus sono uno più bello dell'altro. La verità è che nel calcio la chimica a volte può creare miracoli. Era un ambiente depresso, con giocatori che non si sapeva bene che valori avessero e un allenatore in cerca di riscatto e invece alla fine ne sta venendo fuori una miracolo. Lotito dovrebbe fare carte false per riportare il pubblico allo stadio, perche non si possono vedere solo diecimila tifosi all'Olimpico".