Giletti dice la sua: "La Lazio ha dominato la Juve. Ora Spalletti..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista e conduttore Massimo Giletti ha parlato ai microfoni di TMW Radio per commentare la sconfitta della Juventus contro la Lazio, che ha dominato i bianconeri vincendo con un netto risultato di 0-3 (gol di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru). Di seguito le sue dichiarazioni.

"Spalletti? Non si può mettere in discussione un allenatore di quel calibro, ma adesso deve fare delle scelte diverse. Deve stravolgere e fare nuovi tentativi perché questo modulo non regge. La Lazio ci ha dominati, pressati a tutto campo, ci veniva a prendere altissimi. Credo sia difficile uscirne, ma non sostituisci la personalità dei giocatori prendendo un nuovo allenatore. Celik è in chiara difficoltà, quando vedo Woltemade prendere la palla non ho fiducia, non so cosa voglia fare. Spalletti deve cambiare idea di calcio. L'uscita di Bremer ci fa capire quanta tensione ci sia tra i giocatori".