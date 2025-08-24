Cucchi: "Lazio largamente in balia della squadra di Fabregas"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Si è alzato il sipario sulla stagione della Lazio che inizia decisamente in salita. Al Sinigaglia vince il Como che si impone con le reti di Douvikas e Nico Paz. Per i biancocelesti una prestazione opaca e senza dubbio poco incisiva con la squadra di Sarri che ha faticato e non poco a mettere in campo una reazione importante.

Sul match ecco la disamina di Riccardo Cucchi: "Gran bel Como. Squadra tecnica, veloce, aggressiva. Nico Paz ha 20 anni, Jesus Rodriguez 19. E hanno tanta qualità. La Lazio ha provato qualcosa dopo il vantaggio comasco. Ma è stata largamente in balia della formazione di Fabregas".

