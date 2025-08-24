Como - Lazio, Sarri polemico sul raddoppio: cosa ha fatto prima del tiro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Secondo gol del Como con un po' di polemica da fare di Sarri e di parte della rosa della Lazio. L'allenatore biancoceleste, prima della conclusione in porta da parte di Nico Paz, si era lamentato con l'arbitro per la posizione della barriera: la distanza era maggiore rispetto a quella prestabilita. Rabbia anche da parte di Castellanos, che si è rivolto al direttore di gara per il fallo che ha portato al calcio di punizione, e dunque al gol. Cartellino giallo per l'argentino e secondo gol del Como.

