Lazio, fuga di giovani a Formello. Quanti baby talenti andati altrove!

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Impossibile (o quasi) vedere volti nuovi entrare a Formello, il mercato in entrata è bloccato. E allora scatta il fuggi fuggi: tanti ragazzi stanno lasciando la Lazio per trovare fortuna altrove e fare carriera. È successo spesso in passato (i rimpianti Frattesi, Scamacca e Folorunsho su tutti...), ora sta accadendo di nuovo. E pare che siamo solo all'inizio di una lunga serie di addii.

La linea che è stata intrapresa dai baby inizia a essere preoccupante. Su tutte, le uscite più dolorose sono quelle di Simone Manzi e di Federico Martellucci. Il primo: difensore, classe 2011, tra i più interessanti nel suo ruolo e per la sua età; il secondo: trequartista, classe 2009, leader tecnico dell'under 17 biancoceleste. Entrambi si sono spostati sull'altra sponda del Tevere e hanno firmato per la Roma. Al Latina, invece, sono finiti altri tre giovani di qualità: parliamo del centrocampista classe 2008 Davide De Fraia; il 2009 Mattia Palomba, anche lui centrocampista; e Daniele Pacilli, esterno destro nato nel 2011. Infine hanno lasciato la Capitale anche i 2010 Jacopo De Vincenzo, centrocampista che ha firmato con l'Empoli, Reuben Sucess, ala d'attacco in procinto di unirsi al Parma, e Musah (2011), Orlando (2010) e Clarizia (2009), andati tutti e tre alla Fiorentina.

Da non dimenticare poi le partenze di Matteo Zazza e Marco Nazzaro, in pianta stabile in Primavera l'anno scorso che hanno accettato l'offerta del Team Altamura, di Mahamadou Baldé, sempre più vicino al Tenerife, e del 2007 Diego Francioli, che ha sposato il progetto del Bologna. "In Primavera non ci sono giocatori pronti che possono aiutare Baroni. Questo potrà avvenire solamente nel giro di qualche anno. Al momento non è così, non bastano i buoni risultati passati per essere pronti nell'immediatezza", aveva detto il diesse Fabiani lo scorso gennaio.

Il problema quindi è serio e concreto, a tutte le età. La Lazio non solo non può contare nell'immediato sul suo settore giovanile, anche quando ne avrebbe bisogno non potendo fare acquisti, ma non riesce nemmeno a preservare, far crescere e lanciare i suoi ragazzi più interessanti. E alla lunga tutto questo si paga a caro prezzo.

