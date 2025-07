Lazio, Pedro riflette sul suo addio al calcio: "Mi piacerebbe molto poter..."

TUTTOmercatoWEB.com

Pedro, alla luce del suo passato al Barcellona, è stato interpellato da Jijantes chiamato a esprimersi su quale giocatore debba puntare il club blaugrana per rinforzare la fascia sinistra. L'attaccante della Lazio non ha fatto nomi, ma ha delineato il profilo che secondo lui è più opportuno: "Opterei per un giocatore del settore giovanile con cui poter lavorare e migliorare. E ovviamente uno che abbia il livello giusto. Portare un fuoriclasse genera sempre più entusiasmo, ma il Barcellona è interessato a sistemare uno o due elementi e continuare a strutturare il resto con il settore giovanile".

Lo spagnolo poi, parlando della sua carriera ha lasciato intendere che potrebbe essere il suo l'ultimo anno e ha rivelato che gli piacerebbe poter dire addio anche ai tifosi del Barcellona magari organizzando un'amichevole con i suoi ex compagni di squadra. Un'idea che Pedro ha accennato anche a Joan Laporta: "Ne ho persino parlato con il presidente, potendo giocare un'amichevole con alcuni dei miei ex compagni di squadra, una sorta di addio. È qualcosa che vorrei per tutto ciò che il Barcellona ha significato per me".

