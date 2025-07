WOMEN | Lazio, Cetinja ai saluti: si trasferisce in un club di A

La Lazio sta programmando la prossima stagione, non solo per la prima squadra ma anche per la Women. La società sta lavorando per garantire a mister Grassadonia una squadra adeguata e competitiva per il campionato e non solo, l'obiettivo è quello di mantenere per quanto possibile l'ossatura della squadra che ha disputato la scorsa stagione e andare a ritoccare il gruppo solo in alcuni reparti così da avere una rosa più ampia.

Sul fronte degli addii sono diverse le calciatrici che hanno deciso di interrompere il loro percorso in biancoceleste. Eriksen e Kajan, come annunciato dal ds Pinzani ai microfoni ufficiali del club, a cui si aggiunge, come appreso dalla nostra redazione, Cetinja. Il portiere classe 2000, dopo aver rinnovato il suo contratto con la Lazio, andrà in prestito alla Fiorentina per un anno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE