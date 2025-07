Lazio, al via la fase due del precampionato: la preparazione prosegue

RASSEGNA STAMPA - Messa in archivio anche l'amichevole contro l'Avellino, Sarri è pronto a continuare a lavorare all'assetto tattico della squadra. Il ritiro di Formello è servito alla Lazio per iniziare a ritrovare la condizione fisica ottimale, con i primi due test che hanno aiutato il tecnico a capire la situazione attuale dell'organico e su cosa sia necessario spingere maggiormente.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella mattinata di oggi il gruppo svolgerà un lavoro di scarico, mentre domani sarà concesso un giorno di riposo. I biancocelesti si ritroveranno al centro sportivo martedì per una sgambata mattutina, per poi partire nel pomeriggio per la Turchia. Qui la Lazio resterà per cinque giorni, durante i quali disputerà le gare contro Fenerbahce, in programma alle 19:30 del 30 luglio, e Galatasaray, alle 20:00 del 2 agosto. Con il passare dei giorni, Sarri alzerà l'intensità degli allenamenti, così da capire il livello fisico e tattico raggiunto dalla squadra.

Una volta terminata la tournée turca, la Lazio avrà a disposizione altre due amichevoli prima dell'esordio in campionato in casa del Como, quella del 9 agosto (ore 16:00) contro il Burnley e quella contro i greci dell'Atromitos prevista il 16 agosto (ore 20:00). Da oggi siamo entrati nella fase cruciale del precampionato biancoceleste, ora si fa sul serio.

