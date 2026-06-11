Lazio, Isaksen ha scelto: ecco come curerà la pubalgia
RASSEGNA STAMPA - Giorni di riflessione e consulti, poi la decisione. Gustav Isaksen ha scelto come curare la pubalgia che lo ha frenato nell’ultima parte di stagione dopo aver tormentato anche altri tre calciatori della Lazio nel corso dell’ultima annata.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il danese ha scelto di seguire la strada già intrapresa da Nicolò Rovella, sperando che l’esito sia diverso. Niente operazione per l’esterno della Lazio, che andrà avanti con la terapia conservativa: riposo, sedute di fisioterapia e allenamenti personalizzati fin quando non arriverà l’ok per tornare ai consueti carichi di lavoro. La speranza di Isaksen è che possano bastare i circa trenta giorni dall’inizio del ritiro per tornare al top.
L’esterno della Lazio vuole scongiurare un’altra estate fermo ai box dopo l’ultima vissuta alle prese con la mononucleosi, che lo costrinse a saltare tutto il ritiro a Formello frenandone il rendimento nei primi mesi della stagione. Isaksen ha impiegato settimane per scegliere cosa fare, dopo aver dovuto rinunciare anche alla convocazione della Danimarca per le amichevoli di giugno. La Lazio lo aspetta, sperando di vedere però da subito segnali per evitare un altro caso Rovella, con un’eventuale operazione successiva che rallenterebbe inevitabilmente i tempi di recupero del danese.