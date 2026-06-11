Calciomercato Lazio | Gattuso punta su Mandas: l’ultimatum al Bournemouth
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Conto alla rovescia attivato per rivedere Christos Mandas alla Lazio. Il nuovo tecnico biancoceleste Rino Gattuso punta sul greco, vede in lui il titolare tra i pali ed è pronto a riabbracciarlo a Formello, sperando che il Bournemouth non lo riscatti entro il 15 giugno, termine ultimo per attivare la clausola sottoscritta al momento del prestito.
Il club inglese, intanto, continua a proporre uno scambio di cartellini per far arrivare a Formello Alex Jiménez. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, dalla Lazio è arrivato un no secco all’ipotesi avanzata dal Bournemouth. I biancocelesti per privarsi di Mandas chiedono il pagamento dei 17,5 milioni pattuiti a gennaio, in caso contrario il greco tornerà regolarmente a Formello.
Mandas, dal canto suo, sarebbe ben felice di rilanciarsi nel campionato italiano, con Motta alle sue spalle da secondo. La Lazio e il greco aspettano la scadenza del 15 giugno e, con loro, aspetta anche Provedel che ha ormai raggiunto un accordo con l’Inter.