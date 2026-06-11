Calciomercato Lazio | Gattuso punta su Mandas: l’ultimatum al Bournemouth

11.06.2026 08:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Gattuso punta su Mandas: l’ultimatum al Bournemouth
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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Conto alla rovescia attivato per rivedere Christos Mandas alla Lazio. Il nuovo tecnico biancoceleste Rino Gattuso punta sul greco, vede in lui il titolare tra i pali ed è pronto a riabbracciarlo a Formello, sperando che il Bournemouth non lo riscatti entro il 15 giugno, termine ultimo per attivare la clausola sottoscritta al momento del prestito.

Il club inglese, intanto, continua a proporre uno scambio di cartellini per far arrivare a Formello Alex Jiménez. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, dalla Lazio è arrivato un no secco all’ipotesi avanzata dal Bournemouth. I biancocelesti per privarsi di Mandas chiedono il pagamento dei 17,5 milioni pattuiti a gennaio, in caso contrario il greco tornerà regolarmente a Formello.

Mandas, dal canto suo, sarebbe ben felice di rilanciarsi nel campionato italiano, con Motta alle sue spalle da secondo. La Lazio e il greco aspettano la scadenza del 15 giugno e, con loro, aspetta anche Provedel che ha ormai raggiunto un accordo con l’Inter.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.