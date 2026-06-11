Calciomercato Lazio | Provedel - Inter, la scelta ora spetta al portiere: la ricostruzione

11.06.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Provedel - Inter, la scelta ora spetta al portiere: la ricostruzione
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Si tratta per la cessione di Provedel. Il portiere biancoceleste è ormai quasi certo di lasciare la Lazio, con Mandas che così diventerebbe il titolare di Gattuso e Motta il suo vice, ma seppur molto vicino all'Inter la trattativa ancora non è chiusa. 

L'agente del friulano, Gianni Rava, ieri è stato nella sede dell'Inter per parlare con il club nerazzurro del suo assistito. Provedel alla Lazio percepisce circa 2 milioni di euro, ma l'Inter gli avrebbe offerto leggermente meno: questo è motivo di riflessione per il portiere, perché oltre a perdere il posto da titolare (in nerazzurro sarebbe il vice di Martinez) andrebbe a perderci anche sotto il lato economico. L'Inter, infatti, non vuole dare un ingaggio più alto al vice rispetto al titolare, che guadagna attualmente circa un milione e mezzo.

C'è poi il lato dell'offerta alla Lazio. I biancocelesti chiedono 5 milioni per il cartellino, mentre l'Inter si ferma a 2,5/3. La sensazione è che l'affare prima o poi andrà in porto, ma ci sono ancora alcune distanze da colmare.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.