La Juve Stabia guarda alla Lazio: idea Romairone come diesse
11.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
La Juve Stabia è salva. L'imprenditore Alfredo Guerri ora sta completando tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B. Dopo di che dovrà pensare ai nuovi nomi da inserire in dirigenza per ripartire. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il posto da direttore sportivo è emerso il nome di Giancarlo Romairone, attuale osservatore della Lazio. Per la panchina, invece, l'ultima idea porta a William Viali, reduce da un'esperienza negativa al Catania.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.