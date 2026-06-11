Mondiale 2026 | Buona la prima per il Messico: Sudafrica ko all'esordio
Inizia nel migliore dei modi il Mondiale per i padroni di casa del Messico che, all’esordio, conquistano i primi tre punti battendo per 2-0 il Sudafrica.
Una gara mai in discussione quella disputata allo Stadio Azteca dove la nazionale di Aguirre ha prima aperto le marcature con Julián Quiñones e poi raddoppia con la rete di Raul Jimenez.
Inizia nel peggiore dei modi invece l’avventura dei Bafana Bafana che chiudono il match in nove uomini dopo le espulsioni di Sithole e Zwane. Nel finale un cartellino rosso anche per il Messico con l’espulsione di Montes.
Nel Gruppo A, invece, Corea e Repubblica Ceca scenderanno in campo alle 4.00, orario italiano.
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